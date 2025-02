Omroep Max zendt zondag eerbetoon aan Ron Brandsteder uit

Omroep Max zendt zondagavond om 21.30 uur een eerbetoon uit aan de overleden presentator Ron Brandsteder. De voormalige showmaster overleed maandagochtend in alle vroegte op 74-jarige leeftijd. Brandsteder wordt gezien als een icoon van de Nederlandse televisie.

Oud-collega's als Ivo Niehe, André van Duin, Joop van den Ende en Caroline Tensen vertellen in het programma op NPO 1 over hun samenwerking met de maandag overleden tv-maker. In het eerbetoon komen hoogtepunten uit de carrière van Brandsteder voorbij.

Ron Brandsteder werd bij het grote publiek bekend als presentator van shows als Wie ben ik?, Laat ze maar lachen en Ron's Honeymoonquiz. Klaas en Vera deden in 1990 als deelnemer mee aan de laatstgenoemde show, en zijn nu, 35 jaar later, nog steeds gelukkig getrouwd, zo is te zien in bovenstaande video.

Icoon

"Ron Brandsteder verdient een mooi eerbetoon en ik ben er trots op dat we hem dat kunnen geven", zegt Omroep MAX-baas Jan Slagter. "Zijn omroepcarrière beslaat vijftig jaar, dat kun je bijna niet vangen in een programma van 45 minuten, maar we hopen dat we de kijker hier veel plezier mee doen. En ik vind het belangrijk dat ook de jongere generatie weet dat een icoon ons helaas is ontvallen."

Brandsteder was in de jaren tachtig en negentig een van de succesvolste tv-presentatoren met grote programma's als de Showbizzquiz, Wie ben ik? en Ron's Honeymoonquiz.

Hart van Nederland/ANP