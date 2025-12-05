Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Martijn Krabbé verlengt contract bij RTL: 'Dank voor het vertrouwen'

Martijn Krabbé verlengt contract bij RTL: 'Dank voor het vertrouwen'

BN'ers

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

Presentator Martijn Krabbé heeft zijn contract verlengd bij RTL. Op Instagram delen de presentator en RTL een foto waarop Krabbé het document ondertekent. Naast hem zitten presentator Peter van der Vorst en RTL-baas Sven Sauvé. "Mijn liefde voor RTL duurt voort."

"Ik heb vandaag een nieuw contract getekend!!", schrijft Krabbé op Instagram. "MEGA JOEPIE!!" De presentator is te horen als voice-over in The Voice of Holland en Kijken zonder Kopen. Vooralsnog staan er geen nieuwe programma's met de presentator gepland, meldt RTL.

In oktober won Krabbé de Televizier-Ring voor beste presentator. Voorafgaand aan de uitreiking stond de presentator de pers te woord:

Martijn Krabbé staat pers te woord bij Televizier-Ring Gala
0:43

Martijn Krabbé staat pers te woord bij Televizier-Ring Gala

In januari maakte de presentator bekend uitgezaaide longkanker te hebben en niet meer beter te worden. Hij had onder meer een hersenbloeding tijdens een vakantie in Thailand, als gevolg van uitzaaiingen in de hersenen. Destijds zei hij niet zeker te weten hoe lang hij nog te leven heeft.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Martijn Krabbé wint Televizier-Ring Presentator: 'Afscheid met een gouden randje'
Martijn Krabbé wint Televizier-Ring Presentator: 'Afscheid met een gouden randje'
Martijn Krabbé krijgt staande ovatie bij opening Televizier-Ring Gala
Martijn Krabbé krijgt staande ovatie bij opening Televizier-Ring Gala

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.