Martijn Krabbé verlengt contract bij RTL: 'Dank voor het vertrouwen'

Presentator Martijn Krabbé heeft zijn contract verlengd bij RTL. Op Instagram delen de presentator en RTL een foto waarop Krabbé het document ondertekent. Naast hem zitten presentator Peter van der Vorst en RTL-baas Sven Sauvé. "Mijn liefde voor RTL duurt voort."

"Ik heb vandaag een nieuw contract getekend!!", schrijft Krabbé op Instagram. "MEGA JOEPIE!!" De presentator is te horen als voice-over in The Voice of Holland en Kijken zonder Kopen. Vooralsnog staan er geen nieuwe programma's met de presentator gepland, meldt RTL.

In oktober won Krabbé de Televizier-Ring voor beste presentator. Voorafgaand aan de uitreiking stond de presentator de pers te woord:

In januari maakte de presentator bekend uitgezaaide longkanker te hebben en niet meer beter te worden. Hij had onder meer een hersenbloeding tijdens een vakantie in Thailand, als gevolg van uitzaaiingen in de hersenen. Destijds zei hij niet zeker te weten hoe lang hij nog te leven heeft.