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Jetten over bekendmaking babynieuws: 'Heel veel vrolijke reacties'

BN'ers

Vandaag, 20:39

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Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan hebben veel leuke reacties gekregen na de bekendmaking dat ze samen een kindje verwachten. Dat laat hij maandagavond weten. "Over het algemeen krijgen we heel veel vrolijke reacties. Dat is superfijn."

Het stel krijgt het kindje via eiceldonor en draagmoeder. "Voor ons is het belangrijkste dat iedereen die erbij betrokken is, gezond is", vertelt Jetten. Het kindje wordt in 2027 verwacht.

Lees ook: Premier Rob Jetten en partner Nicolás verwachten kindje

Merendeel positief

Daarnaast gaat Jetten ook nog kort in op de minder leuke reacties op het nieuws. "Dat hoort er helaas tegenwoordig bij. Je ziet ook dat sociale media de negatieve reacties vaak heel erg pushen. Daardoor krijg je soms ook een beetje een vertekend beeld. Onze ervaring is toch dat het merendeel echt positief is."

De premier zal rond de geboorte enkele dagen verlof opnemen om tijd door te brengen met zijn gezin. Daarna gaat hij weer aan het werk, laat D66 weten.

Door Redactie Hart van Nederland

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