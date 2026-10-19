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Dave en Jan Willem zijn via draagmoeder vaders van Lot: 'Uit de loterij'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:19

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Vrolijk babynieuws in het Haagse want premier Jetten en zijn partner Nicolás verwachten volgend jaar hun eerste kind. En dat komt ter wereld middels een eiceldonor en draagmoeder. Het mag met recht bijzonder genoemd worden, want als homostel een kind proberen te krijgen is niet zomaar even gedaan. Dave Ruitenberg (49) en Jan Willem Vos (47) uit Enkhuizen - inmiddels de dolgelukkig vaders van de driejarige Lot - weten dit maar al te goed.

Dave vertelt: "Jarenlang hebben we onze wens echt van de daken lopen schreeuwen. We kregen een item in De 5 Uur Show, in diverse kranten en ook maakte KRO-NCRV een documentaire over ons." En toen was het moment daar. Na een paar keer een valse start met onder meer een poging tot co-ouderschap, begon vijf jaar geleden het traject. De optie die uiteindelijk het meest haalbaar bleek was zelfinseminatie.

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Altijd al een kinderwens

En met succes. Een draagmoeder bracht Lot ter wereld en nu is het gezin compleet. En de naam die hun dochter mee heeft gekregen is niet zonder reden gekozen. "We zijn heel gelukkig. Ze is echt een lot uit de loterij. Dus daarom ook die naam", glundert een nog steeds enorm blije Dave, die ook vertelt dat hij al heel zijn leven al een kinderwens had. "Maar toen ik erachter kwam dat ik op mannen viel, werd dat in eerste instantie toch wat lastiger."

Het traject naar de zwangerschap en geboorte was dus al niet gemakkelijk, maar ook nu Lot er is zijn er nog zaken die wat anders lopen dan bij hetero-ouders. Neem bijvoorbeeld het gegeven wie er officieel de vader is van Lot. Je zou zeggen: Dave en Jan Willem beiden, toch? Nou, dat is dus niet zo. Slechts één van de twee mag officieel geregistreerd staan als vader.

In bovenstaande video vertellen Dave en Jan Willem hoe het traject precies verliep, wat ze van het nieuws rond Jetten vinden en waar ze nog altijd tegenaan lopen als LHBTQI+-ouders.

Door Daniël Bom

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