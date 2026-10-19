Premier Rob Jetten en partner Nicolás verwachten kindje

Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten samen een kindje. Dat maakt Keenan maandag bekend op Instagram. Het kindje wordt in 2027 verwacht.

"Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje", schrijft Keenan bij zijn bericht.

Het stel krijgt het kindje via een draagmoeder. Keenan bedankt in zijn bericht de eiceldonor, draagmoeder Lisa en hun families. "Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk", schrijft hij. Beide vrouwen zijn bekenden van het stel. Volgens D66 is er geen sprake van commercieel draagmoederschap, schrijf de partij in een persbericht,

'Onze grote droom'

"We zijn ontzettend dankbaar dat we dankzij twee geweldige vrouwen nu de kans krijgen om onze grote droom uit te laten komen. De draagmoeder en het kindje maken het goed, dat is voor nu natuurlijk het allerbelangrijkste. We doen een klemmend beroep op iedereen de privacy van betrokkenen te respecteren", aldus Jetten.

Draagmoeder Lisa heeft zelf al een gezin en helpt het stel graag. "Ik ben warm en liefdevol opgegroeid en heb nu zelf een fantastisch gezin. Met de onvoorwaardelijke steun van onze naasten voelt het draagmoederschap als een heel speciale manier om bij te dragen de droom van onze lieve vrienden waar te kunnen maken."

Jetten met vaderschapsverlof

De premier zal rond de geboorte enkele dagen verlof opnemen om tijd door te brengen met zijn gezin. Daarna gaat hij weer aan het werk, laat D66 weten.