Hugo de Jonge in ziekenhuis na lelijke val op vakantie: 'Onze zorg in Nederland is echt de beste'

Hugo de Jonge is tijdens zijn vakantie in Italië in het ziekenhuis beland. De demissionair minister kwam tijdens een tocht op zijn racefiets lelijk ten val en liep daarbij ernstige verwondingen op. Na twee dagen werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

Dat schrijft hij afgelopen weekend op Instagram. De minister was bezig met een fietstocht rond het meer van Trasimeno, toen hij door grind in een bocht hard onderuit ging. "Naast schaafwonden en gekneusde ribben was het resultaat een lelijk gebroken pink, een flinke snee in die vinger en een gebroken middenhandsbeentje", somt De Jonge op.

'Leve de Nederlandse gezondheidszorg!'

Twee dagen verbleef de oud-zorgminister in een Italiaans ziekenhuis en maakte hij de Italiaanse gezondheidszorg van dichtbij mee.

Na die ervaring spreekt hij zijn waardering uit voor de Nederlandse zorg. "Italië is om allerlei redenen het mooiste land van Europa, maar als je iets mankeert kun je maar het beste in Nederland zijn. Leve de Nederlandse gezondheidszorg!"