Herman van der Zandt, Renze Klamer en Tooske Ragas in actie op tv voor Giro555

De tv-uitzendingen op de actiedag van Giro555 voor het Midden-Oosten worden woensdag gepresenteerd door Herman van der Zandt, Renze Klamer en Tooske Ragas. Dat laat een woordvoerder van de NPO weten.

Woensdag verzorgt het trio op NPO 1 gedurende de hele dag nieuwsupdates vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. Ook schakelen ze met liveprogramma's op NPO 1, RTL 4 en SBS6. In de avond, om 20.25 uur en 23.00 uur, zijn er twee langere momenten op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens deze updates wordt er ook een tussenstand gegeven van het tot dan toe opgehaalde bedrag.

Over de actie bestaat verdeeldheid, bekijk het verhaal daarover in de video bovenaan dit artikel.

Geen groot tv-programma

Ook op de publieke radiozenders zijn geregeld korte nieuwsupdates vanuit Beeld & Geluid te horen. De presentatoren daarvan zijn Evelien de Bruijn, Ron Kas en Jan van Poppel. Er is geen groot tv-programma rondom de actie. Wel wordt 's avonds op NPO 2 het BNNVARA-programma Brug over de Breuklijn II uitgezonden, waarvoor columnist en auteur Natascha van Weezel en programmamaker Sinan Can afreisden naar Israël.

Met de actiedag wil Giro555 aandacht vragen voor "alle slachtoffers van het escalerende geweld in het Midden-Oosten". Volgens de organisaties hebben honderdduizenden mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië dringend humanitaire hulp nodig om te overleven.

ANP