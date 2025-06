Henny Huisman wil 'niks meer te maken hebben' met zelf opgenomen reallife soap

Slecht nieuws voor de fans van Henny Huisman die de hoop hadden een intiem inkijkje te krijgen in het leven van de oud-presentator. Met de reallife soap over de 74-jarige Huisman, die hij zelf heeft opgenomen, wordt het namelijk "helemaal niks". Hij wil er "niks meer mee te maken hebben", vertelt hij woensdagochtend in De 538 Ochtendshow.

"Volgende hoofdstuk", aldus Huisman. "Het heeft wel veel tijd gekost." Onlangs meerdere pogingen lukt het Huisman niet om de serie bij een zender of streamingdienst te slijten. Sidekick Rick Romijn stelde in De 538 Ochtendshow voor om de eerste aflevering van Huismans programma op de site van de radiozender te zetten, om vervolgens te kijken wat er dan mee gebeurt. "Daar denk ik even over na", reageerde Huisman op dat voorstel.

'Steeds dichter naar de dood'

Woensdag is tevens de verjaardag van Huisman, die vertelde dat ouder worden niet zijn "hobby" is. "Het is niet leuk. Het is steeds dichter naar de dood", vertelde hij. Huisman viert zijn verjaardag woensdag "gewoon met de familie een beetje". "Vanavond een beetje eten met elkaar. Gewoon simpel, hoor." Als Huisman volgend jaar zijn 75e verjaardag kan vieren, is hij van plan om "het wel weer wat grootser" aan te pakken.

Hart van Nederland/ANP