Peter Gillis eist in civiele zaak 2,3 miljoen euro van ex-vrouw Nicol Kremers

Peter Gillis eist in een bodemprocedure 2,3 miljoen euro van zijn ex-vrouw Nicol Kremers vanwege het schenden van geheimhoudingsplicht. De zaak dient dinsdag voor de civiele rechter in Den Bosch. De advocaten van beide partijen hebben dit donderdag aan het ANP bevestigd.

Het is niet de eerste keer dat het ex-paar met elkaar in de knoop komt te liggen. Vanuit Kremers ligt er ook nog een aangifte tegen Gillis voor mishandeling.

Gillis, bekend van het SBS-programma Massa is Kassa, is voormalig eigenaar van Oostappen Vakantieparken. In september eiste hij in een kort geding nog 1,7 miljoen euro van zijn vrouw. Dit bedrag is nu opgelopen tot 2,3 miljoen euro. Bovendien wil Gillis inzage in de definitieve tekst van een boek dat Kremers wil publiceren, voordat het wordt uitgegeven.

Tijdens hun echtscheiding ondertekende Kremers een vaststellingsovereenkomst waarin ze beloofde dat ze niet uit de school zou klappen over zaken die tijdens hun huwelijk speelden. Deze voorwaarde gold voor zowel hun relatie als het bedrijf van Gillis. Volgens de SBS-coryfee heeft Kremers deze afspraak geschonden.

De publicatie van het boek is voorlopig uitgesteld.

