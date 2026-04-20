Gerard Joling blikt terug op bierincident: 'Ik zat hoog in m'n emotie'

Gerard Joling is "niet trots" op het incident met een biergooier in Boerhaar vrijdagavond. Dat vertelt de zanger zondag in De Telegraaf over het opstootje dat ontstond op het podium. "Het verdient geen schoonheidsprijs en ik zal het niet gauw nog een keer zo doen. Ik zat hoog in m'n emotie", aldus Joling.

Op beelden is te zien dat Joling de biergooier op het podium vraagt nadat hij bier over de zanger heen had gegooid. Vervolgens gooit Joling een glas bier over hem heen, waarna de twee elkaar een aantal klappen uitdelen en Joling hem tegen de grond werkt. Daarna wordt de biergooier van het podium gehaald.

Joling is "overweldigd" door de mediastorm die is ontstaan. Toch vindt hij het goed dat er een "discussie" is ontstaan over het gooien van bier naar artiesten. "Want met dat biergooien moet het toch maar een keer afgelopen zijn." Joling laat weten na het incident zijn optreden in Boerhaar te hebben afgebroken. "Na het voorval heb ik het publiek bedankt; die waren echt geweldig, maar ik hield het wel voor gezien. Dat mag, volgens mijn contract."

Een superfan van Joling vindt het goed dat de zanger zo reageert op de biergooier.

1:00 Festivalganger gooit bier naar Gerard Joling

Joling benadrukt niet trots te zijn op het incident. "Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs. Het is dood- en doodzonde dat dit gebeurt en dat zo’n gozer het verpest voor de 800, 900 mensen in de zaal die gewoon een leuke avond met Geertje willen hebben. Die jongen schijnt zeventien te zijn, maar zo zag hij er niet uit. Hij was wel een kop groter. Maar goed, bizar hoe zo’n incident meteen zo groot wordt opgepakt."

Eerder liet het management van Joling weten dat er na het incident contact is geweest met de jongen. Beide partijen zouden niet geïnteresseerd zijn in vervolgstappen. Het voorval is uitgesproken en graag zetten beide partijen nu een punt achter het verhaal. Eerder zei een voormalig teamgenoot van de 17-jarige man dat hij spijt heeft van zijn daden. "Hij was niet nuchter, dus hij kan er niet veel aan doen", stelde hij in De Telegraaf.