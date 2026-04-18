Bier naar Gerard Joling gegooid, fans staan achter zanger

Vandaag, 14:09 - Update: 3 uur geleden

Gerard Joling is vrijdagavond in Boerhaar betrokken geraakt bij een opvallend incident tijdens een optreden. Op beelden die rondgaan op X is te zien hoe er vanuit het publiek bier naar de zanger wordt gegooid, waarna de situatie snel uit de hand loopt. Hoe kijken fans van de zanger naar dit optreden?

Op beelden is te zien hoe Joling de biergooiende jongen het podium oproep en hem aanspreekt: "Wat is de reden dat je dat doet?", vraagt de zanger. De jongen antwoordt: "Ik vond hem niet lekker." Daarop reageert Joling: "Weet je hoe dat voelt?", waarna hij een glas bier of water terug in zijn gezicht gooit.

'Fantastisch publiek'

Na het gooien ontstaat een korte worsteling. Op de beelden is te zien dat beide mannen elkaar slaan, waarna Joling de jongen naar de grond werkt. Beveiliging grijpt vervolgens in en haalt de jongen weg van het podium.

Na afloop klinkt er luid gejuich uit het publiek en wordt de naam van de zanger gescandeerd. Joling zegt tegen de aanwezigen: "Ik vind het heel dapper dat hij hier naar voren durft te komen, maar hij moet natuurlijk niet gaan slaan." Ook voegt hij toe: "Ik vind dit heel jammer, maar jullie zijn voor mij fantastisch publiek."

Een superfan van Joling vindt het goed dat de zanger zo reageert op de biergooier. Wat zij er precies van vindt, is te zien in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

