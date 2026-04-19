Manager Gerard Joling heeft contact met biergooier, voorval uitgesproken

Er is contact tussen het management van Gerard Joling en de man die vrijdag bier naar de zanger gooide en vervolgens met hem op de vuist ging. Dat bevestigt Eelco Koenjer van het bedrijf 14 Entertainment, die de zanger boekte voor het feest in Boerhaar, zondag na eerdere krantenberichtgeving.

Het voorval is uitgesproken en graag zetten beide partijen nu een punt achter het verhaal. Koenjer weet echter niet of er excuses zijn gemaakt. Eerder zei een voormalig teamgenoot van de 17-jarige man dat hij spijt heeft van zijn daden. "Hij was niet nuchter, dus hij kan er niet veel aan doen", stelde hij in de Telegraaf.

Schermutseling

Op beelden was het voorval te zien. Joling roept een biergooiende jongeman het podium op en spreekt hem aan. "Wat is de reden dat je dat doet?", vraagt de zanger. De jongen antwoordt: "Ik vond hem niet lekker." Daarop reageert Joling: "Weet je hoe dat voelt?", waarna hij een glas bier of water terug in zijn gezicht gooit.

De jongen geeft een duw aan de zanger, waarna er een worsteling ontstaat. Beveiligers trekken de jongeman van het podium af, waarna een geschrokken Joling nog kort het publiek te woord staat.

Na afloop klinkt er luid gejuich uit het publiek en wordt de naam van de zanger geroepen. Joling zegt tegen de aanwezigen: "Ik vind het heel dapper dat hij hier naar voren durft te komen, maar hij moet natuurlijk niet gaan slaan." Ook voegt hij toe: "Ik vind dit heel jammer, maar jullie zijn voor mij fantastisch publiek."

Tegen Hart van Nederland zeiden fans ook al vierkant achter hun idool te staan in de kwestie.