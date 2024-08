Doutzen Kroes blikt terug op coronatijd: 'Gekaapt door wappiekant'

In een interview met Vogue heeft Doutzen Kroes teruggeblikt op de coronaperiode. Het model kwam in die tijd onder vuur te liggen vanwege haar kritische uitlatingen over de overheid en de coronamaatregelen. "Ik heb me een tijdje afgezet tegen het systeem, nu begrijp ik dat ik dit alles heb dankzij het systeem", zegt Kroes.

Tijdens de coronapandemie deelde Doutzen regelmatig haar gedachten over de crisis aan haar duizenden volgers. ''Willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?", schreef het model in 2020.

"Er bestond geen nuance: je was of voor alle maatregelen, of gek." Doutzen Kroes

'Heel andere belangen'

Ze suggereerde zelfs dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven. ''Is het gemakkelijker om een ​​door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.''

Ook ontstond er ophef nadat haar bedrijf ondanks Doutzens kritiek gebruikmaakte van overheidssteun vanuit de NOW-regeling. Quote ontdekte dat haar onderneming in totaal zo'n 19 duizend euro staatssteun ontving.

'Je was voor maatregelen, of gek'

In het nieuwe interview met Vogue vertelt Doutzen vier jaar later meer over de periode. "Ik heb me een tijdje afgezet tegen het systeem, nu begrijp ik dat ik dit alles heb dankzij het systeem", zegt ze. "Ik was natuurlijk gekaapt door de wappiekant. Ik heb mezelf nooit een wappie genoemd, maar er waren twee kampen en er bestond geen nuance: je was of voor alle maatregelen, of gek. Er werd maar een narratief geboden, als je daar niet in meeging was je een wappie."

Ze vervolgt: "De wappies waren bang voor nog meer controle en geen keuze; de mensen die tegen de wappies waren, waren bang voor het virus en dachten: door jullie komen we hier niet uit. Ik wil niet meer bijdragen aan die verdeeldheid, nergens bij horen, beide kanten niet voeden. Mijn triggers zijn voor mij nu een uitnodiging naar binnen. Ik hoop dat ik in de toekomst kan bijdragen aan verbinding en niet aan verdeeldheid."

Hart van Nederland/ANP