Agente toch niet vervolgd om incident met waterkanon in Eindhoven

Een politieagente wordt toch niet vervolgd voor een incident met een waterkanon tijdens coronarellen in Eindhoven eind januari 2021. Daarbij raakte een vrouw gewond aan haar hoofd. Het slachtoffer deed daarop aangifte van poging tot doodslag.

Het Openbaar Ministerie besloot de agente aanvankelijk te vervolgen voor mishandeling. Het slachtoffer was het daar niet mee eens en probeerde het OM via het gerechtshof alsnog te dwingen om de agente te vervolgen voor poging tot doodslag. Maar het gerechtshof wees dit af.

Het OM stopt nu op basis van de beslissing van het hof ook de mishandelingszaak. "Dat het gerechtshof van oordeel is dat opzet ontbreekt en dat nader onderzoek niet mogelijk is gebleken, maakt dat het OM besloten heeft de mishandelingszaak te seponeren", schrijven ze in een verklaring.

ANP