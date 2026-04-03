'Conflict tussen Joost Klein en Koen Wauters bij The Voice, opnames tijdelijk stilgelegd'

'Conflict tussen Joost Klein en Koen Wauters bij The Voice, opnames tijdelijk stilgelegd'

3 apr 2026, 09:51

Joost Klein zou tijdens de opnames van The Voice van Vlaanderen een aanvaring hebben gehad met mede-jurylid Koen Wauters. Dat meldt de Vlaamse nieuwssite HLN vrijdag. Er zou een felle woordenwisseling hebben plaatsgevonden waardoor de opnames van de talentenjacht uiteindelijk stilgelegd moesten worden.

Een opmerking van Wauters over een kandidaat in het team van Klein, die sinds dit jaar coach is bij de Vlaamse talentenjacht, zou verkeerd zijn gevallen bij de zanger. HLN meldt dat er volgens omstanders dingen zijn gezegd die "echt wel grof waren". "Het was geen agressie, wel een ruzie die uit de hand dreigde te lopen", klinkt het.

Geen fysiek geweld

Tijdens de aanvaring was er geen sprake van fysiek geweld, maar door de felle discussie werden de opnames van het programma wel stilgelegd. Urenlang werd de productie onderbroken om de situatie te kalmeren. VTM, de zender die het programma uitzendt, laat aan HLN weten dat "de coaches all the way gaan voor hun kandidaten en zich volledig in de strijd gooien".

Nadat de gemoederen waren gesust, werden de opnames van de talentenjacht hervat. Beelden van het incident zullen tijdens de uitzending op televisie waarschijnlijk niet te zien zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Joost Klein wordt coach The Voice in België
Joost Klein wordt coach The Voice in België
Joost Klein verovert wereldwijde Spotify-lijsten
Joost Klein verovert wereldwijde Spotify-lijsten

