Acteur Sky James Bronkhorst (27), bekend van NTR-serie, overleden

Acteur Sky James Bronkhorst is woensdag op 27-jarige leeftijd overleden. Dat maakte omroep NTR woensdagavond bekend. Bronkhorst speelde de hoofdrol in de NTR-serie A Teenage Love Affair, over twee tieners die dolverliefd op elkaar worden.

Op Instagram deelt de NTR een foto van de acteur, met daarbij het "verdrietige nieuws" dat "Sky James Bronkhorst afscheid heeft genomen van het leven". "Met een ontwapenend acteerdebuut in deze serie, die genderdiversiteit omarmt en normaliseert, wist Sky vele harten te openen. We wensen alle vrienden en familie van Sky veel sterkte", aldus de omroep.

Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 113 of chat op 113.nl

Regisseur Bobbie Koek, die met Bronkhorst samenwerkte aan A Teenage Love Affair, noemt Bronkhorst "een van de meest innemende en moedige mensen" die zij ooit heeft ontmoet. "Met zijn sprankelende energie en tomeloze liefde inspireerde en raakte hij het hele team diep", laat ze in een verklaring aan de NTR weten. "Je kon gewoon niet met Sky in een ruimte zijn zonder vrolijk te worden. Dat zullen we altijd bij ons dragen."