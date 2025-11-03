Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Presentator Joost Prinsen (83) overleden aan gevolgen van kanker

BN'ers

Vandaag, 09:18 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Acteur en presentator Joost Prinsen (83) is maandag overleden. Dat melden zijn kinderen tegenover NRC. Prinsen, bekend van televisieprogramma's als Het mes op tafel, Het Klokhuis en De Stratemakeropzeeshow overleed aan de gevolgen van blaaskanker en een herseninfarct.

Eind vorig jaar gaf hij met zijn huidige partner, journalist Noraly Beyer, nog in interview in Volkskrant Magazine. De immuuntherapie behandeling voor zijn uitgezaaide blaaskanker sloeg toen goed aan. In 2020 verloor de presentator nog zijn vrouw Emma Wildeman, waar hij bijna vijftig jaar mee getrouwd was en twee kinderen mee had geadopteerd. Hij schreef zelfs een boek over haar dood, Na Emma.

Erik Engerd

De meeste mensen kennen Prinsen als de bedenker en eerste presentator van de quiz Het mes op tafel of als presentator bij jeugdprogramma Het Klokhuis. Hij schreef de afgelopen jaren ook veel columns, waaronder voor het Algemeen Dagblad en het Noordhollands Dagblad. Zijn carrière begon bij het grote publiek al in de jaren 70 bij het kinderprogramma De Stratemakeropzeeshow, waar hij de rol speelde van Erik Engerd.

Door Jamie van Velzen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.