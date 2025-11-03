Presentator Joost Prinsen (83) overleden aan gevolgen van kanker

Acteur en presentator Joost Prinsen (83) is maandag overleden. Dat melden zijn kinderen tegenover NRC. Prinsen, bekend van televisieprogramma's als Het mes op tafel, Het Klokhuis en De Stratemakeropzeeshow overleed aan de gevolgen van blaaskanker en een herseninfarct.

Eind vorig jaar gaf hij met zijn huidige partner, journalist Noraly Beyer, nog in interview in Volkskrant Magazine. De immuuntherapie behandeling voor zijn uitgezaaide blaaskanker sloeg toen goed aan. In 2020 verloor de presentator nog zijn vrouw Emma Wildeman, waar hij bijna vijftig jaar mee getrouwd was en twee kinderen mee had geadopteerd. Hij schreef zelfs een boek over haar dood, Na Emma.

Erik Engerd

De meeste mensen kennen Prinsen als de bedenker en eerste presentator van de quiz Het mes op tafel of als presentator bij jeugdprogramma Het Klokhuis. Hij schreef de afgelopen jaren ook veel columns, waaronder voor het Algemeen Dagblad en het Noordhollands Dagblad. Zijn carrière begon bij het grote publiek al in de jaren 70 bij het kinderprogramma De Stratemakeropzeeshow, waar hij de rol speelde van Erik Engerd.