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Acteur en schrijver Maarten Spanjer (73) overleden

Acteur en schrijver Maarten Spanjer (73) overleden

BN'ers

Vandaag, 10:30

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De Nederlandse acteur en schrijver Maarten Spanjer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn partner Monique Waterham aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Spanjer werd in 2025 gediagnosticeerd met blaas- en prostaatkanker. Hij was onder meer bekend van het televisieprogramma Taxi.

Waterham laat in een verklaring weten dat Spanjer in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar armen is gestorven. Ze noemt hem moedig tijdens het zware ziektebed dat hij doorstond.

Spetters en Taxi

Spanjer brak bij het grote publiek door met zijn rol in de film Spetters van Paul Verhoeven uit 1980. Later verwierf hij grote bekendheid met het televisieprogramma Taxi, waarin hij als taxichauffeur gesprekken voerde met passagiers.

Naast zijn werk als acteur bouwde hij ook een carrière op als schrijver. Spanjer bracht vanaf 1986 meerdere boeken uit, waaronder Eigen schuld, Moedeloos voorwaarts, Maarten maakt vrienden en Geluk is een herinnering. Ter ere van zijn zeventigste verjaardag bracht hij een bundel met verhalen uit zijn eigen leven uit, De kunst van het loslaten.

Door ANP

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