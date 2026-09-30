Cabaretière en schrijfster Paulien Cornelisse (50) overleden

Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse is op 50-jarige leeftijd overleden. Ze overleed op woensdag in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Dat maken haar management en uitgeverij woensdagmiddag bekend. Cornelisse leed al enige tijd aan kanker.

Met de dood van Paulien Cornelisse verliest Nederland een van haar slimste, creatiefste en meest eigenzinnige kunstenaars", zegt haar management. Bij haar overlijden waren haar geliefden bij haar.

Cornelisse bracht in augustus 2024 zelf naar buiten dat zij de diagnose kanker had. Ze was destijds bezig met de voorbereidingen voor haar nieuwe voorstelling Komma, die nog voor de première werd afgezegd vanwege de diagnose.

Cabaret en schrijven

Cornelisse werd bij het grote publiek vooral bekend door haar werk in het cabaret en haar schrijfwerk. In 2007 werd ze tweede op het Leids Cabaret Festival en drie jaar later won ze een andere belangrijke cabaretprijs: Neerlands Hoop. Laatstgenoemde won ze met haar voorstelling Dagbraken.

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Daarnaast had Cornelisse lange tijd een column in het NRC en later ook in de Volkskrant. In 2009 schreef ze de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. In de jaren daarna volgden nog een aantal boeken en werd Cornelisse meermaals genomineerd voor de NS publieksprijs. Pas vorig jaar, bij haar derde nominatie, won ze deze ook daadwerkelijk met het boek De verwarde cavia - terug op kantoor.

De Slimste Mens

In 2025 werd Cornelisse jurylid in het kennisprogramma De Slimste Mens, waar ze Maarten van Rossum opvolgde. Het derde seizoen met Cornelisse als jurylid wordt momenteel uitgezonden. In de meest recente afleveringen van het programma verscheen de 50-jarige schrijfster met hoedjes en mutsjes, omdat ze door haar chemotherapie haar haar had verloren.

Aan de tafel van Shownieuws is in bovenstaande video laatst nog besproken hoe open ze was over haar diagnose, ook in De Slimste Mens.