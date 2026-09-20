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Keeper Koeman geraakt door eerbetoon aan moeder Bartina bij wedstrijd

Keeper Koeman geraakt door eerbetoon aan moeder Bartina bij wedstrijd

Voetbal

Vandaag, 15:40

Ronald Koeman Junior raakte zondag geëmotioneerd door het eerbetoon aan zijn moeder Bartina Koeman. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Telstar. De keeper kreeg het te kwaad nadat in het AFAS stadion in Alkmaar in de twaalfde minuut de wedstrijd werd stilgelegd.

Sportzender ESPN schrijft dat in het Telstar-vak op dat moment een spandoek verscheen met daarop een steunbetuiging richting de familie Koeman. 'Ook staken de meegereisde fans honderden sterretjes op. Tegelijkertijd was op het grote scherm een afbeelding van Bartina Koeman te zien.'

Applaus voor Bartina Koeman

Toen er vervolgens een luid applaus klonk en de naam 'Koeman' luid werd gescandeerd, kon Koeman jr. zijn tranen volgens ESPN niet langer bedwingen.

ESPN tweet de beelden:

Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman overleed op 65-jarige leeftijd. Zij leed aan chronische borstkanker.

Door Redactie Hart van Nederland

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