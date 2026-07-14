Acteur Cees Geel op 61-jarige leeftijd overleden

Acteur Cees Geel (61) is dinsdagochtend plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie aan het ANP gemeld.

Geel speelde vanaf begin jaren 90 in vele tientallen Nederlandse films en series. Grote bekendheid kreeg hij in 2004 dankzij de titelrol in de film Simon van regisseur Eddy Terstall, over de vriendschap tussen een heteroseksuele hasjdealer en een verlegen homoseksuele tandarts. Het leverde Geel een Gouden Kalf op. Voor zijn rol in de musical 3 Musketiers won de acteur in 2003 een Musical Award.

De acteur speelde vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam de rol van rechercheur Stan Vroom. De opnames van het laatste seizoen waren onlangs afgerond. Ook was Geel recent nog te zien in de ziekenhuisserie Dag & nacht.

Stem van RTL 5

Ook was Geel jarenlang met zijn donkere en herkenbare stem de vaste 'station voice' van RTL 5. Daarnaast verzorgde hij onder andere de voice-over voor verschillende programma's als De Slechtste Chauffeur van Nederland, Roy Donders: stylist van het zuiden en de realityserie De Bevers.

Regisseur Eddy Terstall reageert aangeslagen op het overlijden van zijn vriend. Hij herinnert Geel als een "intens mens, een intense vriend en een intense acteur".

Verslagen reacties

"Hij was in zijn spel heel toegewijd en charismatisch", zegt Terstall. "Je hoefde de camera maar op hem te richten en er gebeurde iets. Al bewoog hij maar zijn wenkbrauw. Het was altijd vruchtbaar om met hem te werken." Terstall noemt het overlijden een grote schok. "Ik ben intens verdrietig, ook voor zijn kinderen en zijn familie."

Producent Rolf Koot, die ruim tien jaar met de acteur samenwerkte voor de serie Flikken Rotterdam, noemt het "een groot gemis voor de Nederlandse film- en tv-wereld dat hij er niet meer is". Koot prijst Geel om de samenwerking. "Tien jaar lang stond hij er, altijd enthousiast en professioneel, nooit een onvertogen woord."

AVROTROS, de omroep achter Flikken Maastricht, heeft "met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Cees Geel". Een woordvoerder van de omroep laat weten dat "zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid daarbij van grote waarde waren. Wij wensen zijn kinderen en de mensen die hem liefhebben veel sterkte toe."

Cees Geel laat twee kinderen achter.