Grey's Anatomy-ster Eric Dane overleden op 53-jarige leeftijd

Eric Dane, de acteur die vooral bekend werd door zijn rollen in de series Grey's Anatomy en Euphoria, is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC op basis van een verklaring van zijn familie. "Met pijn in ons hart delen we dat Eric Dane donderdagmiddag is overleden na een moedige strijd tegen ALS", aldus zijn familie.

Dane maakte minder dan een jaar geleden bekend dat hij amyotrofische laterale sclerose (ALS) had. De laatste maanden van zijn leven zette hij zich in om meer aandacht te vragen voor de ziekte.

'Dr. McSteamy'

De acteur speelde de rol van familiepatriarch Cal Jacobs in de populaire HBO-serie Euphoria. Daarvoor werd hij bij het grote publiek bekend als dr. Mark Sloan, ook wel 'Dr. McSteamy' genoemd, in de medische dramaserie Grey's Anatomy.

Hij was getrouwd met collega-actrice en model Rebecca Gayheart, met wie hij twee kinderen kreeg. Volgens zijn familie bracht hij zijn laatste dagen door, omringd door vrienden, zijn toegewijde vrouw en zijn twee dochters, Billie en Georgia, "die het middelpunt van zijn wereld waren".

Wat is de ziekte ALS?

ALS, ook bekend als de ziekte van Lou Gehrig, is een zeldzame en ernstige zenuwziekte die verlamming van de spieren veroorzaakt.

De ziekte tast de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg aan die de spierbewegingen aansturen. Daardoor verliezen patiënten geleidelijk hun vermogen om zelfstandig te spreken, eten, lopen en ademen.