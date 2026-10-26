Bewoners Haagse wijk Transvaal in de kou door jarenlang lekkage in warmtenet

Honderden huishoudens in de Haagse wijk Transvaal zitten al een week zonder warm water en verwarming. Dit komt door een grote lekkage in het collectieve warmtenet. Bewoners kunnen daardoor niet douchen en hun huizen niet verwarmen. De problemen spelen al zestien jaar, maar een definitieve oplossing lijkt nog altijd ver weg.

Bewoner Jasar is de wanhoop nabij. "Er is opnieuw een grote lekkage, maar ze weten niet precies waar die zit", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Bij de kruising van de Hertzogstraat en de Morgenzonlaan zijn ze nu aan het graven. Eerst hebben ze op de verkeerde plek gegraven en inmiddels is er nog een lekkage ontdekt."

Volgens Jasar gaat het om zo'n 600 woningen en een zorgcentrum die getroffen zijn. Sommige bewoners kampen ook met waterschade en schimmel. Bij kwetsbare huishoudens worden inmiddels elektrische kachels en boilers geplaatst.

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Weinig vertrouwen in oplossing

Jasar heeft weinig vertrouwen in een snelle oplossing. "De leidingen zijn gewoon rot, maar in plaats van het probleem structureel aan te pakken, blijven ze aan symptoombestrijding doen. We betalen ontzettend veel geld voor een systeem dat niet goed werkt. Het is één grote schroothoop hier in de wijk."

Ook de lokale politiek maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen. Hart voor Den Haag drong in augustus al aan op een blijvende oplossing, maar bewoners zitten opnieuw in de kou. De gemeente heeft de problemen eerder onder de aandacht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gebracht. Bewoners kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier.

Fouten gemaakt bij aanleg

"Om de lekkage zo snel mogelijk te lokaliseren, hebben we een gespecialiseerd meetbedrijf ingeschakeld. Hierdoor konden we de storing voor de meeste aansluitingen al oplossen. Alleen voor ongeveer 130 aansluitingen duurt dit langer. Zodra duidelijk is waar het lek zit, kunnen we gericht aan de slag met het herstel", laat InWarmte, de eigenaar van het warmtenet, in een reactie weten. "Daarnaast zullen we onderzoeken wat de oorzaak van de lekkage is en hoe vergelijkbare problemen in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen."

"De problemen in Transvaal zijn complex. Bij de aanleg van het warmtenet zijn fouten gemaakt en die fouten zorgen al sinds het begin voor storingen op verschillende plekken. Ook sinds wij het systeem hebben overgenomen, blijven deze storingen voorkomen. We begrijpen dat de terugkerende storingen voor bewoners veel onzekerheid en frustratie met zich meebrengen", aldus InWarmte.