Joop (96) en Irene (86) zitten al 8 maanden in de kou: 'Dit is toch niet normaal?'

Buiten wordt het steeds frisser, maar in de flat van Joop (96) en Irene (86) Bruurmijn in Dordrecht blijft de verwarming al maanden koud. De blokverwarming in hun flat aan het Rivierenplein werkt al sinds februari niet. In totaal zijn veertig woningen getroffen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het hoogbejaarde echtpaar houdt zich noodgedwongen warm met een elektrisch noodkacheltje. Die kregen de bewoners van de flat vrijdag uitgereikt.

Van kastje naar de muur

Dochter Astrid van Joop en Irene maakt zich grote zorgen om haar ouders, zeker nu de koudere maanden eraan komen. Volgens haar wijzen de verhuurder en de Vereniging van Eigenaren (VvE) naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de kapotte verwarming.

Vooralsnog blijft een oplossing uit. "Mijn ouders zijn 96 en 86 jaar. Juist op die leeftijd wil je er warm bij zitten", vertelt Astrid verder.

Ook pasgeboren baby getroffen

De situatie valt haar zwaar, omdat haar vader op hoge leeftijd is en de oorlog heeft meegemaakt. "Het doet me verdriet dat hij dit nu nog moet meemaken", zegt ze.

Ook andere bewoners van de flat zijn afhankelijk van een oplossing, onder wie een pasgeboren baby. Met de kou op komst neemt de bezorgdheid over de kwetsbare bewoners toe. "Ik hoop dat er eindelijk iets gebeurt en dat mijn ouders niet nog langer in de kou hoeven te zitten", aldus Astrid.

Hart van Nederland heeft de verhuurder en de VvE om een reactie gevraagd. Zij hebben nog niet op onze vragen gereageerd.