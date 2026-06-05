Ophef om Arabische straatnamen in Bleiswijk: gemeente krabbelt terug

De gemeente Lansingerland heeft zes geplande Arabische straatnamen in een nieuwe woonwijk in Bleiswijk geschrapt. Dat besluit volgt nadat tientallen omwonenden bezwaar maakten tegen de namen. Volgens de bewoners pasten de namen niet bij het dorp en ontbrak een duidelijke link met de omgeving.

De straatnamen waren gekozen omdat in de nieuwbouwwijk een zogenoemde wadi komt: een groenstrook die regenwater opvangt om de riolering te ontlasten. Het woord 'wadi' komt uit het Arabisch en verwijst naar een droog rivierdal dat alleen bij regenval water voert. Plaatsen in onder meer Jordanië, Marokko en Oman vormden de inspiratie voor namen als Wadi Rum, Wadi Draa en Wadi Damm.

De ophef over de Arabische straatnamen in Bleiswijk kwam eerder ook aan bod in Nieuws van de Dag. Volgens opiniemaker Erik de Zwart hebben de klagende omwonenden alle reden om zich hierover uit te spreken. In de bovenstaande video vertelt hij waarom.

Tientallen bezwaarschriften

Nadat de plannen openbaar waren gemaakt, kwamen 44 bezwaarschriften binnen. De gemeente laat weten de signalen uit de samenleving serieus te nemen en heeft daarom het eerdere besluit ingetrokken. Ook speelde tijdsdruk een rol: woningen moesten voor 1 juli een definitief adres krijgen om een stroomaansluiting te kunnen aanvragen.

Leefbaar 3B-fractievoorzitter Terry Duivesteijn zegt tegen de Volkskrant begrip te hebben voor de bezwaren. Volgens hem vonden veel inwoners dat de straatnamen niet aansloten bij het karakter van Bleiswijk. Hij benadrukt dat het volgens hem niet specifiek om de Arabische herkomst ging, maar om het ontbreken van een herkenbare lokale identiteit. "Ik kan me voorstellen dat Japanse of Spaanse namen dezelfde reactie zouden hebben opgewekt."

Vervangende straatnamen

De vervangende straatnamen zijn inmiddels bekendgemaakt. Zo wordt Wadi Rum omgedoopt tot Kolenschuitpad en krijgt Wadi Damm de naam Tuindersvlet. Ook de andere nieuwe straatnamen, zoals Trekschuit en Veilingschuit, verwijzen naar de tuinbouw en het vervoer over water, een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het gebied.