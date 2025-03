Utrecht gaat duiding geven bij alles dat vernoemd is naar Prins Bernhard

Niet uitgummen, maar onderwijzen: is dat de oplossing voor het straatnamendilemma waar sommige gemeenten mee in de maag zitten? Want wat vertel je nog over Jan Pieterszoon Coen? Of Witte de With? Of prins Bernhard? In Utrecht denken ze dé oplossing gevonden te hebben: geen belerende tekst, maar een QR-code die verwijst naar de Wikipediapagina van de prins.

Deze week zijn de bordjes opgehangen in de Utrechtse wijk Zuilen, naar idee van onder andere de lokale afdeling van D66. Raadslid Dirk-Jan van Vliet legt uit: "Wij wilden graag dat overal waar Prins Bernhard bij staat er meer informatie bij komt te staan, over zijn verleden, zijn nazi-verleden." Met dat laatste doelt hij op het NSDAP-lidmaatschap van de prins. "Wat ons betreft wis je de geschiedenis niet uit maar plaats je informatie over het verleden, zodat mensen zelf een oordeel kunnen vellen."

Hoe vaak kun je het naambordje 'prins Bernhard' tegenkomen? Volgens de meest recente gegevens van het Kadaster telt Nederland 353 openbare ruimten en straatnamen waarbij enige vorm van de naam Prins Bernhard is gebruikt, zoals Prins Bernhardstraat en Prins-Bernhardlaan. Daarnaast zijn er zes straten waarbij gebruik is gemaakt van zijn adellijke naam 'Van Lippe-Biesterfeld'. Het gaat daarbij om: Lippe Biesterfeldstraat in Arnhem Lippe-Biesterfeldstraat in Apeldoorn Lippe-Biesterfeldstraat in Zoetermeer Van Lippe Biesterfeldstraat in Utrecht Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag Van Lippe Biesterfeldlaan in Waddinxveen

"Het is een mooie eerste stap. Er zijn misschien nog wat verbeteringen in het design nodig, maar volgens mij moeten we dit voor alle straatnamen gaan doen", denkt Van Vliet. En dat hoeft niet direct met de botte bijl te gaan gebeuren, maar gewoon wanneer de bebording aan vervanging toe is. "Dan kan het gelijk in het nieuwe design met de QR-code."

Voor de meeste Nederlanders hoeven zulke aanpassingen echter niet. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel vindt slechts 34 procent het een goede aanpassing. 59 procent vindt de duiding bij de naar Bernhard genoemde straten onnodig.

