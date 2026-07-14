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'Weigeraars digitale energiemeter riskeren dwangsom van 1.650 euro'

Wonen

Vandaag, 17:08

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Gebruikers van zonnepanelen die hun oude draaischijfmeter weigeren te vervangen, kunnen voortaan een dwangsom tot 1.650 euro ontvangen. Dat heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) dinsdag bekendgemaakt, meldt het AD. Als de dwangsom niet wordt betaald, kan het totaalbedrag verder oplopen.

Momenteel weigeren zo'n half miljoen huishoudens met zonnepanelen om de draaischijfmeter te vervangen door een digitale meter. De dwangsom moet deze huishoudens nu toch doen overhalen om alsnog de vervanging in gang te zetten. De overheid wil bij iedereen kunnen meten hoe hoog het gebruik precies is, en hoe hoog de teruglevering kan zijn, en wil daardoor van de ferrarismeter af.

Duizenden mensen met zonnepanelen kunnen geld verdienen door ze niet aan, maar uit te zetten. Enexis gaat via het bedrijf Zonnedimmer tienduizenden huishoudens met deze panelen betalen om ze tijdelijk uit te mogen schakelen, zo is te zien in bovenstaande video.

Dwangsommen blijven oplopen

Met een digitale of een slimme energiemeter kan de overheid het gebruik controleren. De Energiewet schrijft voor dat een analoge meter moet worden vervangen door een digitale of slimme meter. De netbeheerders bieden aan de vervanging gratis uit te voeren, maar na zes weken kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Wie dan nog blijft weigeren, kan een brief ontvangen van de RDI. Uiteindelijk worden dwangsommen opgelegd die kunnen oplopen tot 1.650 euro. Blijft een huishouden daarna weigeren, dan kan de RDI opnieuw een dwangsom opleggen. Daardoor kan het totaalbedrag nog verder oplopen.

Door Redactie Hart van Nederland

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