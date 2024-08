Warmtepomp honderden euro's goedkoper: dit is waarom

De prijs van warmtepompen gaat flink omlaag. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Doordat de verplichting om een warmtepomp aan te schaffen is komen te vervallen, is de vraag aanzienlijk afgenomen. Dit zorgt ervoor dat de pompen nu honderden euro's goedkoper zijn.

In het najaar van 2023 kostte een hybride warmtepomp met installatie nog 4250 euro, na aftrek van subsidie. Nu betaal je voor exact dezelfde pomp slechts 3400 euro.

Twee jaar geleden kondigde het toenmalige kabinet aan dat een hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht zou worden bij vervanging van de cv-ketel. Fabrikanten en groothandels bereidden zich hierop voor door grote voorraden aan te leggen. Echter, afgelopen mei werd het plan voor de verplichte pomp van tafel geveegd, waardoor zij nu met een enorme hoeveelheid warmtepompen blijven zitten.

"We zagen dat de prijs van warmtepompen steeg toen de verplichting werd aangekondigd. Maar met het wegvallen van die verplichting is de markt veranderd. Bedrijven moeten nu hun best doen om de warmtepompen te verkopen door met hele scherpe prijzen te komen", zegt Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis tegen de krant. "We hebben hetzelfde eerder gezien met zonnepanelen: ze werden beter en goedkoper."

Russisch gas

Ook de dalende gasprijzen zorgen ervoor dat de cv-ketel weer meer in trek is. Vanwege de Russische inval in Oekraïne stegen de gasprijzen enorm en waren warmtepompen erg populair. Nu de aardgasprijzen weer zijn gedaald, is de behoefte aan een warmtepomp flink afgenomen.