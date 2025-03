Zwart doek verpest uitzicht: bewoners Standdaarbuiten boos om vleermuisschermen

Wat ooit een open uitzicht op weilanden en groen was, is voor bewoners van Standdaarbuiten veranderd in een rij metershoge, zwarte doeken. De schermen, bedoeld om vleermuizen te helpen navigeren na de kap van tientallen bomen, zorgen voor veel ergernis in de buurt.

"Het voelt alsof we ineens achter hekken wonen, terwijl we juist voor de vrijheid van het platteland hebben gekozen", zegt Sandra Meuldijk, die met haar buren al weken tegen de schermen aankijkt. Nieuwe bomen moeten de situatie op termijn verbeteren, maar volgens bewoners kan dat nog jaren duren.

Van groen naar zwart

Sandra Meuldijk woont al zes jaar aan de Kreekdijk en genoot altijd van het open landschap. Dat veranderde toen de gemeente besloot 177 bomen te kappen vanwege essentaksterfte. Omdat vleermuizen de bomen gebruikten om zich te oriënteren, moesten er alternatieven komen. Er werd gekozen voor metershoge stalen palen met zwart doek, die over een lengte van 1,3 kilometer langs de dijk zijn geplaatst.

"In plaats van de groene bomen die ons dorp zo mooi maakten, kijken we nu tegen een donkere muur aan. Het geeft een opgesloten gevoel."

Vleermuisdeskundige Erik Boer van de Zoogdiervereniging begrijpt de frustratie van de bewoners, maar benadrukt het belang van de schermen. "De vliegroutes van vleermuizen bestaan uit een aaneenschakeling van lijnvormige delen zoals bosranden en bomenlanen. Deze zorgen niet alleen voor geleiding, maar ook voor beschutting. Zonder schermen raken de dieren gedesoriënteerd en kunnen ze hun voedselbronnen niet meer bereiken."

"Ik vrees dat we nog heel wat jaren tegen deze zwarte muren aan moeten kijken." Bewoner Standdaarbuiten

Jaren wachten

Totdat de bomen hoog genoeg zijn om de rol van de schermen over te nemen, blijven de zwarte doeken het uitzicht domineren. "De gemeente zegt dat de bomen eerst flink moeten groeien, dus voor die echt een functie hebben, zijn we jaren verder", zegt een bewoner. "Ik vrees dat we nog heel wat jaren tegen deze zwarte muren aan moeten kijken."

De gemeente Moerdijk vindt het heel begrijpelijk dat mensen niet blij zijn met de vleermuisschermen. "Helaas was er geen andere optie. De zieke bomen moesten weg en we zijn wettelijk verplicht om de vleermuizen een alternatieve vliegroute te bieden." Een scherm met houten palen paste beter in de omgeving, maar dat kon niet omdat de dijk veel wind vangt, aldus de gemeente. "Voor bewoners is het een heel vervelende verandering. Gelukkig is het wel tijdelijk: zodra de nieuwe bomen na drie tot vijf jaar groot genoeg zijn, worden de schermen verwijderd."