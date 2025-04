Stroomstoring Enschede voorbij, oorzaak blijkt kortsluiting

De stroomstoring die woensdagochtend ruim 20.500 aansluitingen trof in en rond Enschede, is opgelost. Dat meldt Enexis op X. De oorzaak was een kortsluiting bij onderhoudswerkzaamheden aan een station, aldus de netbeheerder. Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet eerder al weten dat een monteur naar het ziekenhuis is gebracht.

Het noorden en oosten van de Twentse gemeente werden om 11.00 uur door de elektriciteitsproblemen getroffen. Enexis sprak van een "forse" storing. Iets na 12.00 uur hadden Enschedeërs en mensen in de nabijgelegen dorpen Lonneker en Glanerbrug weer stroom.

Hoe het gaat met de monteur is niet bekend. Enexis is woensdagmiddag niet bereikbaar voor vragen.

Hart van Nederland/ANP