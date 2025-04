Oorzaak grote stroomstoring Enschede is 'incident', monteur gewond naar ziekenhuis

De stroomstoring in Enschede is ontstaan na een "incident" bij een verdeelstation aan de Vechtstraat in de Twentse stad, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving hierover door RTV Oost. Bij het voorval raakte een monteur gewond, aldus de woordvoerder. Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

RTV Oost schrijft over een explosie, maar daar weet de woordvoerder van de veiligheidsregio niets van. De Arbeidsinspectie moet volgens hem verder onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Ruim 20.500 aansluitingen zitten als gevolg van de storing woensdag sinds 11.00 uur zonder stroom in het noorden en oosten van Enschede.

Hart van Nederland/ANP