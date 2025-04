Grote stroomstoring in Enschede, ruim 20.500 huishoudens de dupe

Er is woensdagochtend een "forse" stroomstoring in Enschede en de naastgelegen dorpen Lonneker en Glanerbrug, bevestigt een woordvoerder van Enexis na berichtgeving van RTV Oost. In totaal zijn 20.597 aansluitingen getroffen sinds 11.00 uur. Over de oorzaak valt "nog niets te zeggen, we onderzoeken wat er is gebeurd".

De storing ontstond vanochtend rond 11.00 uur, meldt RTV Oost. Dit zou gebeurd zijn na een explosie in een verdeelstation aan de Vechtstraat in Enschede-Noord. Daarbij is een gewonde gevallen, waarbij het vermoedelijk gaat om een monteur. De gewonde persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk ligt het probleem bij één station. Monteurs zijn onderweg om onderzoek te doen. Het ziekenhuis in Enschede laat weten niet getroffen te zijn.

Hart van Nederland/ANP