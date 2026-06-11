Sociale huurwoningen fors duurder: huren stijgen maximaal

Woningcorporaties verhogen de huren van sociale huurwoningen dit jaar gemiddeld met 3,6 procent. Dat blijkt uit een enquête van brancheorganisatie Aedes onder woningcorporaties. Hoewel de stijging lager uitvalt dan in de afgelopen twee jaar, maken corporaties wel gebruik van de maximale ruimte om de huren te verhogen.

Volgens Aedes zijn de extra inkomsten noodzakelijk om voldoende te kunnen investeren in de bouw van nieuwe woningen. De hoogte van de huuropbrengsten bepaalt namelijk hoeveel geld corporaties kunnen lenen voor nieuwbouwprojecten. In de nationale prestatieafspraken is vastgelegd dat woningcorporaties vanaf 2029 jaarlijks 30.000 sociale huurwoningen moeten bouwen.

Angelo verloor onverwacht zijn moeder en daarom ook zijn sociale huurwoning. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Sinds dit jaar geldt dat huurverhogingen in de sociale sector niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde inflatie van de voorgaande drie jaar. Daardoor is 3,6 procent dit jaar de maximaal toegestane stijging.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Mogelijk niet op achteruit

Aedes benadrukt dat huurders er per saldo mogelijk niet op achteruitgaan. Omdat de cao-lonen en uitkeringen vorig jaar gemiddeld harder stegen dan de huren, verwacht de brancheorganisatie dat veel huurders een kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.

De koepelorganisatie wijst er daarnaast op dat de huurverhoging vorig jaar juist werd beperkt. Op basis van de toen geldende regels had de stijging kunnen oplopen tot 6,1 procent, maar die werd gematigd tot 4,5 procent om huurders met een minder sterke inkomensgroei te ontzien. Ook werden de huren vijf jaar geleden, tijdens de coronacrisis, volledig bevroren.

"Het heeft ervoor gezorgd dat de huren minder zijn gestegen, en daar zijn we ook voor", zegt een woordvoerder van Aedes. "Maar voor woningzoekers is het minder positief, want we hebben de investeringsruimte nodig om nieuwe woningen mogelijk te maken."