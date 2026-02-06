Gemeenten kunnen weinig doen tegen slimme deurbellen, zegt VNG

Bij steeds meer huizen hangt een slimme deurbel. Daarmee kunnen mensen zien wie er voor de deur staat. De camera's in deze deurbellen filmen vaak ook een deel van de straat en dus iedereen die daar loopt of rijdt. Gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om daar iets tegen te doen, constateert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na onderzoek.

Nederland telt naar schatting meer dan een miljoen slimme deurbellen. Burgers en bedrijven mogen die gebruiken. Het is volgens de onderzoekers onvermijdelijk dat daarbij ook delen van de openbare weg in beeld komen.

De Autoriteit Persoonsgegevens wordt al jaren overspoeld door meldingen van bezorgde burgers over videodeurbellen:

2:11 Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy

Volgens de VNG kunnen camera's ook te veel filmen en daarmee de privacy van nietsvermoedende mensen schenden. Gemeenten gaan echter niet over de privacywetgeving; daarvoor is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk. In theorie zouden gemeenten het filmen van de openbare weg mogen verbieden als dat nodig is voor de openbare orde, maar de onderzoekers noemen het "op zijn minst twijfelachtig" of dat filmen die orde daadwerkelijk verstoort.