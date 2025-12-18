Vijf vragen én antwoorden over je deurbelcamera: wat mag wel en niet?

De klachten over deurbelcamera's stromen binnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldt het AD donderdag. Veel mensen klagen over een inbreuk op hun privacy, terwijl de camera's juist enorm in opkomst zijn. Meer dan een miljoen huishoudens hebben er inmiddels eentje bij de voordeur hangen. Maar wat mag er nu eigenlijk wél en niet met zo'n slimme deurbel? Wij zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor slimme videodeurbellen. Daarom gelden op dit moment de algemene regels voor beveiligingscamera's. De AP is de toezichthouder op het gebruik ervan.

De AP werd vorig jaar overspoeld met meldingen over videodeurbellen:

2:11 Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy

Waar moet ik rekening mee houden als ik een deurbelcamera ophang?

Het goed afstellen van een deurbelcamera is jouw eigen verantwoordelijkheid. Dat kan vaak in de app van de aanbieder. Een installatiebedrijf kan het ook voor je doen, maar volgens de AP is het dan belangrijk dat jij meekijkt bij het instellen. Jij blijft namelijk altijd eindverantwoordelijk.

Camerabeelden spelen tegenwoordig een belangrijke rol in strafzaken, zoals bij explosies, diefstallen of branden. Wat de politie wel en niet mag doen met jouw beelden, lees je verderop in dit artikel. Belangrijk om te weten: als de politie jouw camerabeelden opvraagt in een strafrechtelijk onderzoek, komen jouw persoonsgegevens ook in het dossier terecht. Een verdachte kan dat dossier inzien en dus zien dat de beelden van jou afkomstig zijn.

Wat mag je wel en niet filmen?

De hoofdregel is: je mag alleen je eigen eigendom filmen. Denk aan je voortuin. Omdat iedere woning anders is, kan het voorkomen dat ook de stoep of weg voor je huis wordt gefilmd. Dat is niet toegestaan. Als het niet lukt dit uit beeld te houden, kun je een blur of privacyfilter instellen.

De AP noemt het voorbeeld van iemand die zijn scooter voor de deur in beeld wil houden uit veiligheidsoverwegingen. Dat mag, maar ook dan moeten gezichten en andere privé-elementen afgeschermd worden. Sommige camera's kunnen gezichten van voorbijgangers automatisch vervagen.

De AP raadt aan om bezoekers, bezorgers en voorbijgangers actief te informeren dat zij gefilmd kunnen worden. Een sticker of bordje bij de deurbel is dan een slimme oplossing. Zo kunnen mensen zelf beslissen of ze aanbellen, bijvoorbeeld bij een deurbel die alleen filmt als er wordt aangebeld.

Wat mag ik met de beelden doen?

Beelden delen op sociale media of via een buurtapp is niet toegestaan, ook niet als er een verdacht persoon door de straat loopt. Je mag de beelden wel delen met de politie, bijvoorbeeld als je aangifte doet van een strafbaar feit. Winkels delen soms camerabeelden van bijvoorbeeld een inbraak, maar dat gebeurt altijd in overleg met de politie.

De politie mag ook zelf bij jou aankloppen voor camerabeelden, bijvoorbeeld als er een autobrand was of inbrekers mogelijk jouw straat zijn doorgelopen. De politie kan je dan verplichten om de beelden te overhandigen. Dat ben je verplicht en mag je niet weigeren.

Hoelang mag je de beelden bewaren?

Het korte antwoord: zo kort mogelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens raadt aan om beelden na 24 uur te verwijderen als ze niet meer nodig zijn. Bij sommige camera's kun je instellen dat beelden automatisch worden verwijderd. Let op: niet alle camera’s slaan beelden op, sommige werken alleen als 'doorkijkje'. Check dus goed wat jouw camera precies doet.

Waar kan je terecht als je het gevoel hebt dat je onterecht wordt gefilmd?

Als je vermoedt dat je onterecht wordt gefilmd, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP neemt dan contact op met de eigenaar van de camera. In sommige gevallen wordt ook de wijkagent ingeschakeld.

Eerst wordt bekeken of de camera privacyvriendelijk is ingesteld. Een persoon of bedrijf kan dan zelf de instellingen aanpassen. De AP beoordeelt vervolgens in hoeverre jouw privacy wordt geschonden en kan het gesprek aangaan met de eigenaar om het probleem op te lossen. Als klachten blijven binnenkomen, kan de AP verdere stappen nemen: van een berisping tot verscherpt toezicht, en uiteindelijk zelfs een boete. Maar zover komt het meestal niet.