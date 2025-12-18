Honderden klachten over deurbelcamera's bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste acht maanden van dit jaar al 300 klachten ontvangen over slimme deurbellen. In heel 2024 ontving de privacywaakhond 370 klachten, meldt het AD. De meeste meldingen gaan over vermeende inbreuk op de privacy.

Slimme deurbellen worden vaker gebruikt om te zien wie er aanbelt, ook als bewoners niet thuis zijn. Daarnaast kan de politie beelden gebruiken bij opsporingen.

De AP werd vorig jaar ook al overspoeld met meldingen over videodeurbellen:

2:11 Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy

Regels

Toch leidt het gebruik van deze camera's geregeld tot onvrede. Omwonenden geven aan dat zij in beeld komen terwijl zij daar geen toestemming voor hebben gegeven. Volgens de wet mogen eigenaren van een deurbelcamera alleen hun eigen terrein filmen. De openbare weg, of het huis van de buren, mag niet of slechts beperkt zichtbaar zijn.