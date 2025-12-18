Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Honderden klachten over deurbelcamera's bij Autoriteit Persoonsgegevens

Honderden klachten over deurbelcamera's bij Autoriteit Persoonsgegevens

Beleid

Vandaag, 09:08

Link gekopieerd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste acht maanden van dit jaar al 300 klachten ontvangen over slimme deurbellen. In heel 2024 ontving de privacywaakhond 370 klachten, meldt het AD. De meeste meldingen gaan over vermeende inbreuk op de privacy.

Slimme deurbellen worden vaker gebruikt om te zien wie er aanbelt, ook als bewoners niet thuis zijn. Daarnaast kan de politie beelden gebruiken bij opsporingen.

De AP werd vorig jaar ook al overspoeld met meldingen over videodeurbellen:

Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy
2:11

Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy

Regels

Toch leidt het gebruik van deze camera's geregeld tot onvrede. Omwonenden geven aan dat zij in beeld komen terwijl zij daar geen toestemming voor hebben gegeven. Volgens de wet mogen eigenaren van een deurbelcamera alleen hun eigen terrein filmen. De openbare weg, of het huis van de buren, mag niet of slechts beperkt zichtbaar zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Slimme camera’s bij Jumbo: technologie tegen diefstal of inbreuk op privacy?
Slimme camera’s bij Jumbo: technologie tegen diefstal of inbreuk op privacy?
Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy
Videodeurbellen leiden tot stroom aan klachten over privacy

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.