Camping moet plaats maken voor luxe vakantiepark: Hennie (91) verliest woonplek

Voor ruim zestig bewoners van Camping De Westeinder in het Noord-Hollandse Rijsenhout valt het doek. De rechtbank heeft woensdag bepaald dat zij binnen zes maanden hun standplaats moeten verlaten. De nieuwe eigenaar wil van de camping een luxe vakantiepark maken. Voor veel bewoners, die door de woningnood juist op de camping terechtkwamen, is het nog maar de vraag waar ze nu naartoe moeten.

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Vastgoedontwikkelaar Kleen Estate wil de bestaande chalets en stacaravans laten verdwijnen om plaats te maken voor een vakantiepark. Volgens de rechter heeft het bedrijf de huurcontracten dit keer op de juiste manier opgezegd. De bewoners kunnen daardoor geen aanspraak maken op wettelijke huurbescherming.

Een van de bewoners die zijn plek moet verlaten, is de 91-jarige Hennie Hoogeboom. Hij woont al bijna vijftien jaar op de camping en kan dankzij de hulp van zijn buren nog zelfstandig leven. Door zijn slechte zicht en gehoor is een verhuizing voor hem extra ingrijpend. Ook voor andere bewoners is het lastig om een nieuwe woonplek te vinden.

Schadevergoeding onvoldoende

De eigenaar heeft de bewoners schadevergoedingen aangeboden, maar die bedragen voor velen minder dan 5000 euro. Volgens de bewoners is dat lang niet genoeg om ergens anders opnieuw te beginnen. Of de aangeboden bedragen hoog genoeg zijn, moet nog worden beoordeeld.

De juridische strijd is bovendien nog niet voorbij. Op 26 november dient het hoger beroep tegen een eerdere uitspraak uit januari 2025. Voorlopig hebben de bewoners zes maanden de tijd om hun standplaatsen te verlaten.