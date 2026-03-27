Wonen op vakantiepark Coevorden mag niet meer: bewoners in onzekerheid

Wonen

Gisteren, 20:36

Voor bewoners van chaletparken Primo en Secundo aan het Ermerstrand in Coevorden is de onzekerheid groot. Sommigen wonen er al tientallen jaren, maar de gemeente eist nu dat ze vertrekken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom van 15.000 euro.

De strijd sleept al 5 jaar voort. De gemeente stelt dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. Bewoners snappen daar weinig van, zoals je ziet op bovenstaande video. Zij wijzen erop dat ze hun chalet op eigen grond hebben gekocht en nergens anders heen kunnen, zeker niet met het huidige woningtekort.

Controles

Volgens de gemeente zijn die controles nodig. Omdat niet iedereen eerlijk zou zijn over het gebruik van de chalets, lopen toezichthouders rond om dat te controleren. Die zouden volgens de gemeente zichtbaar en aanspreekbaar zijn en rekening houden met de privacy.

De gemeente benadrukt dat toerisme belangrijk is voor de regio en dat recreatieparken daarvoor bedoeld zijn. Als te veel mensen er wonen, zou dat ten koste gaan van vakantiegangers en de lokale economie. Ook zouden er klachten zijn van toeristen over de situatie op de parken.

Door Redactie Hart van Nederland

Vakantiehuisje huren onbetaalbaar door overnamegolf? 'Dat willen we niet'

