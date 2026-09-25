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Ontelbare grasvliegjes teisteren Bredase flat: 'Schaam mij om visite te ontvangen'

Wonen

Vandaag, 16:37

Bewoners van een flat in Breda zitten opnieuw met ontelbaar grasvliegjes voor hun deuren en ramen. Vooral op de hogere verdiepingen is de overlast groot. Bewoner John Norbert woont op de dertiende verdieping en kan zijn ramen en voordeur nauwelijks openen. "Ik kan niet eens visite ontvangen."

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Volgens John keert het probleem ieder jaar in september terug. De grasvliegjes zoeken dan een plek om te overwinteren en zitten in grote aantallen tegen de flat. "Je kan nauwelijks naar de lift. Ik kan geen deuren of ramen open zetten. Ik heb ook de roosters dicht moeten doen."

In de bovenstaande video laten bewoners zien hoe groot het probleem is.

'Het is niet te doen'

John kwam onlangs terug van twee weken vakantie en wilde zijn woning graag luchten. Dat lukt door de insecten niet. "Ik zou graag even willen doorluchten, of even een raampje open. Maar dat kan gewoon niet."

Bewoners hebben volgens hem de afgelopen jaren van alles geprobeerd, waaronder schaaltjes met zeepsop en azijn. Dat heeft niet genoeg geholpen. "Maar het zijn er zoveel en ook op zoveel verdiepingen, daar kan je niet tegenop zonder professional. Het is niet te doen."

De vliegjes zouden volgens John ook wespen en bijen aantrekken. Dat maakt de overlast voor bewoners nog groter.

Bewoners willen snellere aanpak

De bewoners hebben woningcorporatie Alwel opnieuw gevraagd om professionele bestrijding. John vindt dat er sneller actie moet worden ondernomen, juist omdat het probleem ieder jaar terugkomt. "Je kan ook vooraf al iemand boeken, want dit gebeurt ieder jaar. Wij moeten hier wel leven. Dit is niet normaal."

Woningcorporatie Alwel laat weten de overlast vervelend te vinden. De corporatie heeft een bestrijder ingeschakeld en onderzoekt samen met de gemeente een structurele oplossing.

Door Redactie Hart van Nederland

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