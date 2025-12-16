Vergrijzing zet door: Nederland heeft nu meer ouderen dan jongeren

In Nederland wonen voor het eerst meer ouderen dan jongeren. Het gaat om zo’n 3,76 miljoen mensen van 65 jaar of ouder, tegenover bijna 3,72 miljoen mensen jonger dan 20. Dat meldt het CBS, dat de verschuiving vooral ziet door vergrijzing en door migratiebewegingen.

Het statistiekbureau keek ook vooruit. Als de huidige ontwikkeling doorzet, telt Nederland rond 2070 waarschijnlijk ruim 20,6 miljoen inwoners. Van hen zijn iets minder dan 5,4 miljoen dan 65 jaar of ouder, terwijl bijna 4,1 miljoen inwoners jonger dan 20 zullen zijn. Daarmee blijft de vergrijzing zichtbaar in de bevolkingsopbouw.

Vorig jaar augustus passeerde Nederland de grens van 18 miljoen inwoners. Dat zie je in de onderstaande video:

1:01 Nederland telt vandaag 18 miljoen inwoners

De groep ouderen groeit niet alleen in aantal, maar wordt ook steeds ouder. Nu zijn er ruim 900.000 tachtigplussers. In de komende decennia kan dat oplopen tot zo’n 2,1 miljoen. Het aantal 99-plussers stijgt naar verwachting van ongeveer 4400 nu naar ruim 38.000.

Minder mensen in werkzame leeftijd

De werkzame leeftijd – 20 tot 65 jaar – krimpt langzaam. Momenteel valt 59 procent van de bevolking in deze groep. Over zo’n vijftien jaar is dat naar schatting nog 55 procent. Deze groep draagt het onderwijs voor jongeren en de zorg voor ouderen, waardoor de druk op hun schouders de komende jaren verder kan toenemen.

Hoeveel mensen er precies in Nederland wonen in 2070, blijft lastig te voorspellen. Het CBS ziet een ruime bandbreedte: van 17,5 miljoen inwoners tot bijna 24 miljoen. Daarmee ligt zelfs een krimp onder het huidige aantal van ongeveer 18,1 miljoen niet helemaal buiten beeld.

Migratie blijft bepalende factor

Het aantal mensen dat in Nederland komt wonen of het land verlaat, speelt een grote rol in de bevolkingsgroei. Het CBS verwacht dat immigratie de komende jaren afneemt en emigratie juist toeneemt. Toch komen er waarschijnlijk nog steeds meer mensen binnen dan er vertrekken, al wordt dat verschil kleiner. Ook verwacht het bureau dat er in de toekomst weer meer baby’s worden geboren dan er mensen sterven.