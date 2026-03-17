Compensatie na klachten: Seats and Sofas trekt 100.000 euro uit

Wonen

Vandaag, 13:33

Meubelwinkelketen Seats and Sofas gaat bijna 1500 klanten compenseren voor kosten die zij maakten rond garanties. Dat gebeurde nadat bleek dat klanten onterecht moesten betalen voor onder meer vervoer en service.

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat klanten die een beroep deden op hun garantie, het meubel zelf moesten vervoeren naar de winkel of zelf moesten betalen voor ophaalkosten of een monteur. Hierdoor werden klanten belast met extra kosten, stelt de ACM.

Compensatiebedrag

Het onderzoek begon na signalen van onder andere de Consumentenbond en consumentenprogramma's. Tijdens het onderzoek gaf Seats and Sofas aan gedupeerden tegemoet te komen. In totaal is het meubelbedrijf een compensatiebedrag van ruim 100.000 euro kwijt.

De regeling geldt alleen voor consumenten die tussen 18 september 2023 en 18 september 2025 kosten hebben gemaakt door een beroep op garantie. De ACM meldt dat gedupeerden uiterlijk 13 april 2026 het onterecht betaalde bedrag terugkrijgen.

Aangepast beleid

Na dit incident past Seats and Sofas het garantiebeleid aan. De keten brengt geen kosten meer in rekening. Voortaan haalt het bedrijf zelf de meubels bij klanten op of stuurt het kosteloos een monteur.

Door Donna Elbertsen

Lees ook

Consumentenbond vraagt ACM te kijken naar ‘smerige trucs’ Seats and Sofas
Consumentenbond vraagt ACM te kijken naar ‘smerige trucs’ Seats and Sofas
Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor misleidende trucs Seats and Sofas
Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor misleidende trucs Seats and Sofas

