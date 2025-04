Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor misleidende trucs Seats and Sofas

De Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor misleidende verkooppraktijken bij meubelwinkel Seats and Sofas. Volgens de bond gebruikt het bedrijf nog altijd oneerlijke verkooptrucs. Dat blijkt uit een recente steekproef.

"De Consumentenbond wil voorkomen dat consumenten die tijdens het paasweekend meubelboulevards bezoeken, in deze trucs trappen", zegt de organisatie.

Blenders die al na één smoothie beginnen te roken, broeken die na één keer wassen van kleur veranderen, waar heb je dan eigenlijk recht op als consument? In de bovenstaande video leggen we het allemaal uit.

Verboden verkoopmethoden

De bond bracht in oktober vorig jaar al naar buiten dat de winkelketen verboden verkoopmethoden toepaste. Bankstellen werden toen aangeprezen met misleidende prijzen, en klanten werden onder druk gezet om direct te beslissen. Verkopers zeiden dat aanbiedingen 'alleen deze week' geldig waren, terwijl dat niet bleek te kloppen. In december bevestigde de Reclame Code Commissie de klachten officieel.

Volgens de Consumentenbond is er sindsdien weinig veranderd. Nog steeds hangen er grote advertenties aan de gevel waarop luxe driezitsbanken van leer worden afgebeeld. "Maar de prijs die daarbij staat, is voor een tweezitsbank in de goedkoopste stof", aldus de bond.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook de prijsvoering blijkt rommelig. "Sommige banken hebben drie verschillende prijzen: online, op de papieren prijslijst en op het prijskaartje in de winkel. En verkopers noemen daarbovenop weer een andere prijs."

'Cash Back Deals'

Mysteryshoppers van de Consumentenbond troffen daarnaast bij bijna elke bank ‘Cash Back Deals’ aan. Klanten zouden tot 500 euro terugkrijgen voor hun oude bank. "Maar Seats and Sofas vermeldt er niet bij dat je daarvoor eerst voor 3000 tot 5000 euro aan meubels moet kopen, afhankelijk van het filiaal", stelt de bond.

ANP