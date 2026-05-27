Mierenplaag door het warme weer? Dit kun je eraan doen

Met het warme weer duiken ze overal weer op: mieren. In de keuken, op het terras of tussen de tegels in de tuin. Volgens Aniek Ivens van Milieu Centraal kan één verdwaalde mier al snel zorgen voor een hele stoet. "Als één mier de weg naar je hagelslag vindt, volgen haar zussen vanzelf", legt ze uit in De 538 Ochtendshow. Zodra een mier voedsel ontdekt, laat ze namelijk een geurspoor achter dat door andere mieren wordt gevolgd.

Het klinkt misschien wat bijzonder, maar je kunt mieren als huisdier houden, zo is te zien in de bovenstaande video.

Mieren zijn nuttige dieren en spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze ruimen afval op, eten schadelijke insecten en helpen zo de tuin gezond te houden. Toch kunnen ze in de zomer voor flinke overlast zorgen, omdat ze dan massaal op zoek gaan naar voedsel.

Mieren leven daarnaast in grote kolonies die uit duizenden dieren kunnen bestaan. De werkmieren die je in huis ziet, zijn vrijwel altijd vrouwtjes. Vooral zoete etensresten zijn populair bij deze mieren. Een paar kruimels of een plakkerige plek op het aanrecht kan al genoeg zijn om mieren aan te trekken.

Zo voorkom je mieren in huis

Volgens Ivens is de belangrijkste tip om je huis zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mieren. Laat geen kruimels of zoetigheid liggen, leeg regelmatig de prullenbak en bewaar eten goed afgesloten.

Daarnaast helpt het om goed te kijken waar de mieren naar binnen komen. Kleine kieren en gaatjes kun je dichtmaken met kit of tijdelijk afplakken met ducttape. Ook het schoonmaken van geursporen met water en zeep werkt vaak goed. Zonder dat spoor raken de insecten de weg kwijt.

Huismiddeltjes zoals koffie, munt of komkommerschillen kunnen volgens de deskundige helpen doordat ze de geurroute verstoren. "Eigenlijk breng je ze gewoon in de war", geeft Ivens aan.

Last van mieren onder je terras?

Mieren bouwen buiten hun nesten graag onder terrastegels, omdat het daar warm en beschut is. Daardoor kunnen tegels soms verzakken.

Volgens Ivens helpt het om minder tegels en meer groen in de tuin aan te leggen. Ook kun je een nest voorzichtig verstoren door er koud water overheen te gieten. Daardoor overstroomt het nest en vertrekken de mieren soms vanzelf. Kokend water werkt sneller, maar is minder diervriendelijk en kan ook andere insecten en het bodemleven beschadigen.

Gebruik gif alleen als laatste redmiddel

Volgens Aniek Ivens zijn mierenlokdoosjes en gifpoeder niet zonder risico. Veel bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor andere insecten en het milieu. Sommige stoffen zijn zelfs verboden in de landbouw.

Daarom adviseren experts om chemische bestrijding alleen te gebruiken bij ernstige overlast. In veel gevallen zijn simpele maatregelen zoals schoonmaken, voedsel goed opbergen en geursporen verwijderen al voldoende om de mieren buiten de deur te houden.

Meer tips om mieren te bestrijden zijn te vinden op de website van Milieu Centraal.