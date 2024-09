(Kussen)gevecht in de slaapkamer: helft van de Nederlanders ruziet in bed

De slaapkamer associëren we vaak met twee dingen: seks en slapen. Maar uit onderzoek van Smulderstextiel.nl blijkt dat we ons ook veel bezighouden met een andere activiteit: ruziemaken. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft namelijk aan wel eens slaaponenigheid met hun partner te hebben, veroorzaakt door bijvoorbeeld snurken en het stelen van de dekens. Bijna één op de tien ervaart dit zelfs wekelijks.

Vooral samenwonende stellen hebben vaker slaaponenigheid (18,8 procent) dan niet-samenwonende koppels (8 procent). De belangrijkste oorzaak van slaapruzies is het gedrag van de partner, zoals snurken of te veel ruimte innemen in bed. Andere irritaties zijn slaap- en wektijden, stress, bedtijdrituelen, elektronische apparaten en de kamertemperatuur.

Serieuze gevolgen

Deze ruzies hebben soms serieuze gevolgen: voor 3 procent van de Nederlanders was het zelfs aanleiding voor een relatiebreuk, terwijl 6 procent ernstige relatieproblemen ervaart. Opvallend is dat mannen vaker problemen ondervinden dan vrouwen.

10 belangrijkste redenen voor slaapruzies 10 belangrijkste redenen voor slaapruzies: Gedrag van de partner (36,1 procent) Slaap- en wektijden (27,8 procent) Algemene stress en zorgen (15 procent) Bedtijdrituelen (15 procent) Gebruik van elektronische apparaten (14,3 procent) Persoonlijke slaapgewoonten (12 procent) Privacy en intimiteit (12 procent) Licht in de slaapkamer (11,3 procent) Temperatuur van de kamer (9,8 procent) Geluiden in de omgeving (9 procent)

Ondanks de slaapproblemen geven Nederlanders hun slaapkwaliteit gemiddeld als rapportcijfer een 6,9. Regionaal zijn Drenten het meest tevreden over hun slaap met een 7,3, terwijl Limburgers en Groningers het minst lekker slapen. Zij geven hun nachtrust een 6,6.