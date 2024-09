Slapen met knuffel als volwassene een taboe? Voor Nikki (33) is Bunny haar alles

Het is een taboe in de samenleving: als volwassene slapen met je knuffel. Slaapexpert en GZ-psycholoog Arina de Vries vindt dit onzin. Volgens haar is het juist gezond om met je knuffel te slapen. Ook Nikki Meijer-Vosters (33) is het hier niet mee eens. Zij slaapt iedere dag met haar geboorteknuffel Bunny en maakt hier geen geheim van.

Voor haar is het de normaalste zaak van de wereld. Ze neemt Bunny ook mee als ze ergens anders gaat slapen. Het konijntje helpt haar als ze bijvoorbeeld verdrietig is. Ook hielp de knuffel haar tijdens haar zwangerschap: "Toen had ik veel last van actieve dromen. Soms werd ik schreeuwend wakker. Bunny hielp mij dan heel erg goed. Die gaf mij een veilig gevoel."

Nikki krijgt zelf geen nare reacties als zij vertelt dat ze met een knuffel slaapt. Toch ziet ze wel dat er een taboe op heerst.

"Ik zie wel eens aan mensen dat ze het vreemd vinden of dat ze niet durven te zeggen dat ze met een knuffel slapen. Al maakt het mij niet uit. Ik vraag mij namelijk af: wanneer stopt het moment dat je niet meer van knuffels mag houden? Bovendien accepteert mijn man het. Hij slaapt ook stiekem wel eens met Bunny."

Dit zegt het Hart van Nederland-panel over slapen met een knuffel: - 45 procent van de mensen sliep ooit met een knuffel maar doet dat nu niet meer, 10 procent doet dat nog steeds, 39 procent nooit. 6 procent wil het niet zeggen. - Gemiddeld zijn mensen 11,6 jaar oud op het moment dat ze stoppen met slapen met een knuffel. - Wel zie je dat de jongere generaties veel vaker met knuffels blijven slapen, ook als ze volwassen zijn. 40 procent van de mensen tussen de 18 en 30 jaar slaapt nog steeds met een knuffel. En in deze groep zijn de mensen die zijn gestopt met knuffel slapen gemiddeld 13,4 jaar. - Vrouwen zijn gemiddeld 13,0 jaar als ze stoppen met een knuffel slapen, mannen gemiddeld 10,3 jaar. 15 procent van de vrouwen slaapt nog steeds met een knuffel, 5 procent van de mannen. - Wat vinden mensen ervan als een volwassenen met een knuffel slaapt? 73 procent vindt dat het prima moet kunnen, 20 procent vindt dat je er dan echt te oud voor bent, 7 procent heeft geen mening.

Volgens slaapdeskundige Arina de Vries bespreek je dit onderwerp niet zo snel bij een borrel of verjaardag. "Het is een taboe. Het wordt geassocieerd met kinderen en kinderachtig gevonden. Terwijl het slapen met een knuffel juist gezond is. Een knuffel geeft het gevoel dat er iemand bij je is en voor je zorgt. Het geeft je een veilig gevoel en het kan angsten en stress verminderen", vertelt de expert tegen Hart van Nederland.

Lees ook: Met deze tips kun je tóch lekker slapen tijdens een plaknacht

Volgens De Vries zou een knuffel dan ook geen probleem moeten zijn in een relatie: "Bespreek het met je partner en heb het erover wat de knuffel voor rol gaat krijgen. Als je partner bezwaren heeft, kijk hoe je dat op kan lossen. Al zou het in principe geen probleem moeten zijn. Als je partner zich beter of veiliger voelt door een knuffel, zou dat ook voor jou fijn en belangrijk moeten zijn."