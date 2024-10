Starters in de knel: huizenprijzen stijgen naar nieuw record

Voor starters en andere woningzoekenden is het nóg moeilijker geworden om de woningmarkt op te komen. De gemiddelde prijs voor een woning is namelijk het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De gemiddelde prijs voor een bestaande woning kwam uit op 473.000 euro, wat een stijging van 12,3 procent betekent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Hoewel de prijzen nog steeds stijgen, is de toename minder fors dan in het tweede kwartaal, toen de huizen 13,6 procent duurder waren. Opvallend is dat er in het derde kwartaal veel meer woningen zijn verkocht dan in dezelfde periode in 2023. Afgelopen kwartaal verkochten NVM-makelaars bijna 37.000 huizen, het hoogste aantal in bijna vier jaar.

Vooral appartementen werden vaker verkocht, bijna 19 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens de makelaarsvereniging komt dit vooral doordat dit type woningen vaker te koop werd gezet dan andere woningtypen. De stijging is zichtbaar in alle prijsklassen, maar vooral bij de duurdere appartementen, constateert de NVM.

Beperkt aanbod drijft de prijs omhoog

Het beperkte aanbod op de woningmarkt zorgt nog steeds voor een flinke druk op de prijzen. Het aantal te koop staande huizen was eind september ruim 25.500, 10 procent minder dan een jaar eerder. "De krapte op de markt, samen met goede financieringsmogelijkheden en inkomensstijgingen, houden de prijzen hoog," aldus de NVM. Verder zijn er in het derde kwartaal 39.500 huizen nieuw te koop gezet, wat een stijging van 15 procent is vergeleken met vorig jaar.

De verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen bleven in het derde kwartaal stabiel, op gemiddeld 475.000 euro. Wel steeg de prijs per vierkante meter naar 4.600 euro, voornamelijk omdat er meer kleinere woningen zijn gebouwd. Hierdoor krijgen kopers minder vierkante meters voor hetzelfde bedrag.

