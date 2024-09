Huizenprijzen naar recordhoogte: ruim 466.000 euro voor een woning

De prijzen van koopwoningen in Nederland zijn opnieuw omhooggeschoten en bereikten vorige maand een nieuw record. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster betalen kopers gemiddeld meer dan 466.000 euro voor een bestaande woning.

Op jaarbasis stegen de prijzen in augustus met ruim 11 procent, de sterkste stijging in twee jaar. Ten opzichte van juli werd een woning 1,1 procent duurder. De woningmarkt lijkt opnieuw oververhit, constateerde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen eerder al. Hij vergelijkt de situatie met 2021, toen de huizenprijzen ook in een rap tempo stegen.

De woningmarkt is al jaren oververhit voor minder dan 3 ton is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak, maar het kan ook anders:

1:40 Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee

Toch zijn er verschillen met toen. Waar de hypotheekrente destijds laag stond, zijn de leenkosten nu een stuk hoger. Aan de andere kant zijn de lonen in Nederland flink gestegen en hebben banken hun hypotheekrentes recent iets verlaagd.

Tekort aan woningen

Het tekort aan beschikbare woningen speelt ook een rol. In augustus wisselden 17.915 huizen van eigenaar, een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totaal aantal verkochte woningen dit jaar staat inmiddels op bijna 129.000, wat neerkomt op een stijging van dik 11 procent.

De nieuwe regering benadrukte tijdens Prinsjesdag dat het aanpakken van de woningnood een topprioriteit is. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting wil volgend jaar 100.000 nieuwe woningen realiseren, mede door bestaande gebouwen beter te benutten.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP