Huis kopen? In deze gemeenten ben je het duurst én goedkoopst uit

Wonen

Vandaag, 06:48 - Update: 2 uur geleden

De duurste huizen van Nederland stonden vorig jaar in Blaricum. De Noord-Hollandse plaats stoot daarmee buurman Laren van de troon. In Blaricum betaalden kopers gemiddeld ruim 1,1 miljoen euro voor een woning. Laren zakte naar plek drie, met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 978.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Alleen Blaricum en Bloemendaal komen uit boven een gemiddelde woningprijs van 1 miljoen euro. In Blaricum lag dat bedrag in 2024 nog net onder de miljoen. In Bloemendaal ligt de gemiddelde verkoopprijs al vijf jaar boven die grens.

Goedkoopste gemeente

Aan de andere kant van de lijst staat Kerkrade. Daar kostte een koophuis gemiddeld ruim 270.000 euro. In vijf gemeenten werd gemiddeld minder dan 300.000 euro betaald voor een woning. Een jaar eerder gold dat nog voor elf gemeenten. Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste gemeente is verder opgelopen: in 2025 was dat 835.000 euro, tegen 797.000 euro een jaar eerder.

Gemiddeld betaalden kopers vorig jaar 480.000 euro voor een huis. Dat is bijna 29.000 euro meer dan een jaar eerder. In bijna alle gemeenten stegen de prijzen. Slechts in 19 van de 342 gemeenten daalde de gemiddelde verkoopprijs.

Door ANP

