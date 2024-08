Handig! IKEA-meubels met deze methode drie keer sneller te monteren

Het is voor veel stellen een frustratie: samen een kast in elkaar zetten. Er ontbreekt namelijk altijd wel een schroefje of een onderdeel is net even verkeerd in elkaar gezet. Gelukkig is er nu een nieuwe IKEA-methode waardoor deze frustratie verleden tijd is.

Begin van dit jaar had IKEA-baas Jesper Brodin aangegeven dat zijn meubelbedrijf een nieuw systeem aan het ontwikkelen was voor de montage van zijn meubels, dat vooral sneller en makkelijker moest worden voor de klant. De populaire Pax-kledingkast is het eerste meubel dat geleverd wordt met de nieuwe montagetechniek.

Montage in slecht 20 minuten

De Pax-kast zou nu in slechts 20 minuten in plaats van een uur in elkaar kunnen worden gezet. Hulp is ook niet meer nodig, want je kunt de kast alleen en in een kleine ruimte opzetten. Walter Kadnar, de Duitse baas van IKEA, zei in een interview in het Duitse Bild dat "het systeem met de plug-in-aansluitingen het monteren kinderspel maakt".

Met de nieuwe methode wordt de kast uitgevouwen als een knutselblad en vervolgens vastgezet met nieuw ontworpen insteekverbindingen. Van de 105 schroeven, scharnieren en andere onderdelen, zijn er nu nog slechts 23 overzichtelijke onderdeeltjes die samen de kast vormen.

Ikea is zich daarnaast ook bewust van het feit dat de meubels bij het demonteren vaak beschadigd raken en niet meer bruikbaar zijn. Met de nieuwe methode kan de kast op eenzelfde manier worden opgevouwen. Handig!