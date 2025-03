Stroomstoring in Den Haag en Scheveningen verholpen

Het centrum van Den Haag is dinsdagmiddag getroffen door een grote stroomstoring, waardoor onder meer trams stil kwamen te staan en ministeries werden ontruimd. Inmiddels is de storing verholpen en zouden de verkeerslichten, trams en andere getroffen voorzieningen weer moeten werken.

Netbeheerder Stedin meldde dat zo'n 45.000 huishoudens, bedrijven en instellingen zonder stroom zaten. "Een behoorlijk deel van Den Haag had er last van", aldus een woordvoerder. Monteurs waren direct onderweg om de oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen.

Ook het openbaar vervoer had flinke hinder: tramlijnen 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17 en 19 reden gedeeltelijk of helemaal niet. De HTM noemde het tijdstip van de storing, vlak voor de avondspits, "vervelend". Een woordvoerster van vervoersmaatschappij HTM laat weten dat de trams weer zo snel mogelijk gaan rijden. Het zal volgens haar nog wel even duren voordat er weer een normale dienstregeling is. Haar advies aan reizigers is om de reisplanner op de website te gebruiken.

Ministeries ontruimd, strandtenten zonder stroom

Verschillende ministeries in Den Haag, waaronder die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werden tijdelijk ontruimd vanwege de stroomuitval. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Tweede Kamer-gebouw bleven wel voorzien van stroom.

In Scheveningen hadden strandtenten tijdelijk geen stroom, en zwembad De Blinkerd moest worden ontruimd. Ook kwamen meerdere mensen vast te zitten in liften, bleek uit meldingen bij alarmeringsdienst P2000.

Hart van Nederland/ANP